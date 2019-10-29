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Espreso.tvОбществоЗеленский не показывает план, потому что он не имеет его , - Кузьо

Зеленский не показывает план, потому что он не имеет его , - Кузьо

Британский и канадский политолог украинского происхождения Тарас Кузьо считает, что встреча в нормандском формате не станет шагом к миру

Об этом он сказал в эфире Эспрессо.TV .

Кузьо отметил, что президент Зеленский - наивен.

"Там никакого плана нет, он не показывает план, потому что он его не имеет", - сказал Кузе.

Политолог добавил, что все возможные планы были оговорены при предыдущей власти.

"Главное, чего Зеленский не понимает, это суть конфликта - в Москве и у Путина есть позиция, что Украина - это искусственное государство. Что украинцы и россияне - один народ", - добавил Кузьо.

 

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