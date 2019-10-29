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Espreso.tvСпортИгрок "Ливерпуля" считает, что видеоповторы разрушают атмосферу футбола

Игрок "Ливерпуля" считает, что видеоповторы разрушают атмосферу футбола


фото: REUTERS
Полузащитник английского "Ливерпуля" Джеймс Милнер не в восторге от использования системы видеоповторов во время футбольных матчей

Об этом сообщает The Guardian.

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер поделился мнением об использовании видеоповторов VAR во время матчей.

"Я вообще не фанат VAR. Возможно, это говорит о том, что я игрок старой школы. Но думаю, что вокруг него все еще слишком много споров. Очень сложно использовать повторы, когда есть несколько мыслей по поводу судейского решения. Это разрушает атмосферу игры", - сказал футболист.

33-летний Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года. Он провел за клуб 189 матчей, забил 24 гола и отдал 39 результативных передач.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии, "Ливерпуль" после 10 матчей возглавляет турнирную таблицу и имеет в активе 28 пунктов.

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