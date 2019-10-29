Xiaomi анонсировала еще один смартфон с 108-мегапиксельной камерой
29 октября, 2019, 10:06
Ранее Xiaomi анонсировала презентацию смартфона Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп и 5-кратным оптическим зумом. Однако это не единственная модель со столь значительным расширением камеры: в анонсе также говорится о Xiaomi Mi Note 10
Соответствующий тизер компания уже разместила в Twitter, назвав модель первым в мире смартфоном с 108-мегапиксельной камерой.
Скорее всего, Mi Note 10 получит процессор Snapdragon 855, в то время как для Mi CC9 Pro, по мнению инсайдеров, Xiaomi подготовила платформу Snapdragon 730G. Учитывая количество абстрактных кругов на тизере, камер в устройстве тоже может быть пять.
Презентация Mi CC9 Pro состоится 5 листопада.Mi Note 10, судя по слогану на тизере, представят в ближайшие дни.
Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! # MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL- Xiaomi # First108MPPentaCam (@Xiaomi) 28 октября 2019
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