Xiaomi анонсировала еще один смартфон с 108-мегапиксельной камерой

29 октября, 2019, 10:06

Ранее Xiaomi анонсировала презентацию смартфона Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп и 5-кратным оптическим зумом. Однако это не единственная модель со столь значительным расширением камеры: в анонсе также говорится о Xiaomi Mi Note 10

Соответствующий тизер компания уже разместила в Twitter, назвав модель первым в мире смартфоном с 108-мегапиксельной камерой.

Скорее всего, Mi Note 10 получит процессор Snapdragon 855, в то время как для Mi CC9 Pro, по мнению инсайдеров, Xiaomi подготовила платформу Snapdragon 730G. Учитывая количество абстрактных кругов на тизере, камер в устройстве тоже может быть пять.

Презентация Mi CC9 Pro состоится 5 листопада.Mi Note 10, судя по слогану на тизере, представят в ближайшие дни.