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Espreso.tvОбществоВакарчук о разведении сил в Золотом: "это ошибка президента и его команды"

Вакарчук о разведении сил в Золотом: "это ошибка президента и его команды"

Отвод войск без выполнения условий 7-дневного режима тишины является "недопустимым"

Об этом лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук написал в Facebook.

"Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какое разведение войск, пока режим тишины не обеспечен", - заявил Вакарчук.

По его словам, отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения Минских договоренностей, "которые давно устарели и не имеют никакого значения".

По его мнению, украинской власти нужно отходить от договоренностей, которые были зафиксированы 5 лет назад и которые Украиной, Россией, Францией, Германией с тех пор читаются по-разному.

"Цель России очевидна - она хочет, чтобы Украина оказалась в как можно более сложной ситуации: политической, экономической, социальной. Франция и Германия хотят как можно быстрее закончить конфликт", - добавил Вакарчук.

Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.

ОБСЕ подтвердила разведение войск.

 

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