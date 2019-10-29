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Espreso.tvОбществоВ Украине запустили кардшеринг: можно делиться банковской карточкой

В Украине запустили кардшеринг: можно делиться банковской карточкой


фото: cutimes
Компания Middleware запустила в Украине технологию кардшеринга Share.CreditCard

Об этом пишет ain.ua .

Первым партнером сервиса стал "А-Банк", его клиенты могут поделиться с другими пользователями картами платежной системы Mastercard.

Middleware - украино-американская компания с офисом в США и центром разработки в Украине, основана Александром Витязем. Она разрабатывает операционную систему для бизнеса Corezoid.

Share.CreditCard позволяет

  • выбрать получателя денег из списка в мобильном приложении "А-Банка";
  • указать лимиты на сумму и время доступа
  • поделиться доступом к собственной карте Mastercard;
  • получатель может платить за Google Pay в пределах указанных лимитов.

Получатель добавляет себе в кошелек не карту со всеми данными (номер, CVV-код), а только токен карты.

В будущем Middleware планирует запустить отдельное приложение для Share.CreditCard и сделать кардшеринг нативной функцией цифровых кошельков (Apple Pay, Google Pay).

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