В Украине запустили кардшеринг: можно делиться банковской карточкой

29 октября, 2019, 13:33

Компания Middleware запустила в Украине технологию кардшеринга Share.CreditCard

Об этом пишет ain.ua .

Первым партнером сервиса стал "А-Банк", его клиенты могут поделиться с другими пользователями картами платежной системы Mastercard.

Middleware - украино-американская компания с офисом в США и центром разработки в Украине, основана Александром Витязем. Она разрабатывает операционную систему для бизнеса Corezoid.

Share.CreditCard позволяет

выбрать получателя денег из списка в мобильном приложении "А-Банка";

указать лимиты на сумму и время доступа

поделиться доступом к собственной карте Mastercard;

получатель может платить за Google Pay в пределах указанных лимитов.

Получатель добавляет себе в кошелек не карту со всеми данными (номер, CVV-код), а только токен карты.

В будущем Middleware планирует запустить отдельное приложение для Share.CreditCard и сделать кардшеринг нативной функцией цифровых кошельков (Apple Pay, Google Pay).