В течение суток оккупанты обстреляли украинские позиции 16 раз

29 октября, 2019, 07:29

В понедельник, 28 октября, российские оккупанты в Донбассе 16 раз нарушили режим тишины, применив в том числе запрещеные Минскими договоренностями 82-мм минометы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинских военных неподалеку Невельского из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, возле Гнутово - из 82-мм минометов, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, около Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, возле Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" захватчики обстреляли Объединенные силы у Золотого-4 (за пределами участка разведения) из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Луганского - с АГС, неподалеку Попасной - со стрелкового оружия, возле Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил 28 октября не зафиксировано.

С начала суток 29 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли украинские позиции неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь вследствие этого обстрела также не зафиксировано.