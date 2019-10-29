В престижном районе Лос-Анджелеса разгорелся пожар: звезды бегут из своих домов

29 октября, 2019, 11:40

В Лос-Анджелесе ночью разгорелся пожар в одном из самых престижных районов

Из-за этого многие люди, среди которых немало звезд, вынуждены эвакуироваться из своих имений, а еще около 1,5 миллиона останутся без электроэнергии, сообщает BBC.

"Тысячи жителей престижного района Брентвуд в Лос-Анджелесе были вынуждены эвакуироваться со своих домов в результате крупного пожара, разгоревшегося возле музея Getty Center. Среди них такие знаменитости, как актер и политик Арнольд Шварценеггер и звезда баскетбола Леброн Джеймс", - говорится в сообщении.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти на пресс конференции с представителями пожарных служб заявил, что "не менее 5 домов сгорело, но сообщений о травмах не поступало".

Пожар начался около 1:30 возле музея Getty Center и распространился на холмы вокруг района шоссе Interstate 405, охватив площадь в более 200 гектаров.

Стоит также заметить, что около 1,5 миллиона человек в штате Калифорния во вторник окажутся без электроснабжения, поскольку соответствующие службы пытаются обесточить поврежденные кабели, которые способствуют пожару. Кроме этого, огню способствуют и сильные ветры.