В правительстве планируют закрыть и продать часть государственных шахт
Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Офис президента Украины Юлия Ковалив, передает издание " Украинская энергетика ".
"По поводу государственных шахт - Минэнергодовкилля будет разрабатывать комплексный план реструктуризации угольной отрасли, который будет включать закрытие неработающих шахт, реструктуризацию тех шахт, которые в этом нуждаются, и, возможно, частичную приватизацию", - сказала Ковалив.
Ранее в Минэнерегодовкилли заявили, что из государственных угольных шахт перспективы развития имеют 10 шахт, а более 20 шахт - убыточны.
В 2019 году правительство планировало направить на поддержку государственных угольных шахт 2,3 млрд грн, а в 2020 году - увеличить финансирование до 2,947 млрд грн.
Средства должны направить на модернизацию и техническое переоснащение государственных шахт. Также программа учитывает убыточность государственной отрасли, поэтому часть средств направят на компенсацию разницы между себестоимостью и ценой реализации угля, на закрытие и ликвидацию бесперспективных шахт и горно-спасательные мероприятия.
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