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Espreso.tvОбществоВ Офисе Зеленского презентовали идею Национального альянса волонтеров

В Офисе Зеленского презентовали идею Национального альянса волонтеров


фото: 112.ua
В Офисе президента Украины состоялась встреча, посвященная презентации идеи Национального альянса волонтеров (НАО) при президенте Украины

Об этом сообщает пресс служба президента.

В Офисе президента презентовали идею Национального альянса волонтеров

Отмечается, что во встрече приняли участие представители волонтерского движения, в частности военные волонтеры, волонтеры, которые занимаются проблемами детей-сирот, детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей, образовательными и экологическими вопросами и тому подобное.

Советник заместителя руководителя Офиса президента Максим Кречетов рассказал, что НАВ будет состоять из многих секций - по направлениям деятельности.

Координатором НАВ выбрали волонтерку Наталью Пушкареву, секретарем - волонтера-парамедика Ольгу Башей.

"Основные задачи НАВ - координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения", - говорится в сообщении.

Кречетов отметил, что одной из задач НАВ является координация усилий волонтерских организаций в различных сферах их деятельности.

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