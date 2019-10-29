В Офисе Зеленского презентовали идею Национального альянса волонтеров
Об этом сообщает пресс служба президента.
В Офисе президента презентовали идею Национального альянса волонтеров
Отмечается, что во встрече приняли участие представители волонтерского движения, в частности военные волонтеры, волонтеры, которые занимаются проблемами детей-сирот, детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей, образовательными и экологическими вопросами и тому подобное.
Советник заместителя руководителя Офиса президента Максим Кречетов рассказал, что НАВ будет состоять из многих секций - по направлениям деятельности.
Координатором НАВ выбрали волонтерку Наталью Пушкареву, секретарем - волонтера-парамедика Ольгу Башей.
"Основные задачи НАВ - координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения", - говорится в сообщении.
Кречетов отметил, что одной из задач НАВ является координация усилий волонтерских организаций в различных сферах их деятельности.
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