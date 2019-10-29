В Минцифры объяснили, что даст меморандум с мобильными операторами

29 октября, 2019, 13:55

Правительство и мобильные операторы Украины договорились о действиях, благодаря которым высокоскоростной мобильный интернет станет доступен в 90% населенных пунктов страны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Подписан меморандум между Кабмином и операторами, и именно с этого шага начнется тотальная цифровизация страны", - пояснили в ведомстве.

Согласно сообщению, в марте следующего года состоится переоформление лицензий на использование диапазона частот 900 МГц, в котором работают "Киевстар", "Водафон", Lifecell и "Интертелеком".

"Диапазон 900 МГц предусматривает значительно большую дальность сигнала, чем в высоких диапазонах (сейчас операторы строят сети 4G в диапазоне 1800 МГц). Итак, требуется меньшее количество базовых станций и, соответственно, меньшие затраты на построение сети", - пояснили в Минцифры.

"Чтобы это стало возможным, операторы подписали совместный План мероприятий по реорганизации диапазона 900 МГц, который поддержал регулятор. В частности, от доли диапазона, который принадлежит ему согласно действующей лицензии, откажется "Киевстар". Этому оператору пока отдано около 60% доступных частот в этом диапазоне. Также свои частоты в диапазоне 900 МГц уступит оператор CDMA "Интертелеком", который получит взамен частоты в диапазоне 800 МГц ", - добавили в министерстве.

При этом все операторы получат новые лицензии, предусматривающие технологическую нейтральность. Это означает, что они при построении сетей могут самостоятельно выбирать технологии.

Государство же будет способствовать учету уплаченных операторами средств по действующим лицензиям, дальнейшей работе над высвобождением диапазона 900 МГц, высвобождению "цифровых дивидендов" (частот в диапазоне 700-800 МГц), борьбе с радиопомехами между сетями разных операторов и облегчению доступа операторов к инфраструктурным объектам .