В Китае в результате обрушения парковки погибли восемь человек
29 октября, 2019, 12:42
На юге Китая в городе Гуян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек, еще двое пострадали
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая .
На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному после прибытия помогли спасатели.
Здание обрушилось около 16:20, поиски остальных жертв велись более 10:00, в результате спасатели обнаружили восемь тел.
Причина обрушения устанавливается.
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