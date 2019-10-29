В Китае в результате обрушения парковки погибли восемь человек

29 октября, 2019, 12:42

На юге Китая в городе Гуян в результате обрушения строящейся парковки погибли восемь человек, еще двое пострадали

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая .

На строительстве автостоянки работали 14 человек, трое из которых выбрались самостоятельно, еще одному после прибытия помогли спасатели.

Здание обрушилось около 16:20, поиски остальных жертв велись более 10:00, в результате спасатели обнаружили восемь тел.

Причина обрушения устанавливается.