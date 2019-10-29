В Киеве и Львове продолжаются протесты "Нет капитуляции"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Сегодня у нас вопрос к президенту Украины. У нас складывается такое впечатление, что ошибки прошлого не учтены и такие настроения: отходить, откатываться, отступать продолжаются. И мы хотим для себя сейчас определиться и создать такую широкую платформу, к которой будем привлекать людей, бойцов, несогласных с позицией: отступать, отходить, договариваться, готовить почву для Нормандского формата. Это активная позиция, она с сегодняшнего дня начинается и будет иметь активное продолжение ", - сказал Андрей Гергет, соорганизатор акции.
Фото: Liliya Ragutskaya
Во Львове также продолжается акция "Нет капитуляции, ни шагу назад". Активисты будут наблюдать за разведением войск и реагировать на действия, направленные на капитуляцию.
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