В Киеве столкнулись три машины, есть пострадавшая

29 октября, 2019, 21:17

В ДТП на проспекте Глушкова в Киеве столкнулись три автомобиля, одну женщину забрали в больницу

Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

По словам водителя Форда, в него на бешеной скорости влетел Volkswagen. От удара Форд отбросило прямо в Митсубиси. Машины разбросало по дороге, тормозной путь Фольксвагена составил около восьмидесяти метров.

По словам свидетелей, водитель Фольксвагена находился в состоянии алкогольного опьянения, однако так это или нет установит медицинская экспертиза. В дорожном происшествии пострадала пассажирка Форда, ее с черепно-мозговой травмой забрала скорая.