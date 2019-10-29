В Киеве столкнулись три машины, есть пострадавшая
29 октября, 2019, 21:17
В ДТП на проспекте Глушкова в Киеве столкнулись три автомобиля, одну женщину забрали в больницу
Об этом сообщают Стражи Эспрессо.
По словам водителя Форда, в него на бешеной скорости влетел Volkswagen. От удара Форд отбросило прямо в Митсубиси. Машины разбросало по дороге, тормозной путь Фольксвагена составил около восьмидесяти метров.
По словам свидетелей, водитель Фольксвагена находился в состоянии алкогольного опьянения, однако так это или нет установит медицинская экспертиза. В дорожном происшествии пострадала пассажирка Форда, ее с черепно-мозговой травмой забрала скорая.
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