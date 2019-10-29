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Espreso.tvОбществоВ Киеве полиция начала штрафовать за въезд на полосы общественного транспорта в часы пик

В Киеве полиция начала штрафовать за въезд на полосы общественного транспорта в часы пик

Полиция дежурит в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) на 12 полосах общественного транспорта и выписывает штрафы тем, кто на них заезжает

Об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов в интервью "Небоскреб" .

"Уже есть первые результаты работы группы (координационная группа по улучшению трафика, - Ред.). Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает", - рассказал Бахматов.

По его словам, за 5 дней (с 15 по 20 октября) такого патрулирования выписали 2 тысячи штрафов, что составляет около миллиона гривень.

Советник Кличко объяснил, что для понимания полной ситуации с трафиком необходимо иметь инструмент, который бы показал уровень пробок в столице.

"И наша первая задача - получить этот инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве. Независимый, публичный, который бы проверялся несколькими сервисами. Возможно, что-то вроде Яндекс.Пробки. Это, конечно, специфическая история, но давала нужный результат ", - добавил он.

 

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