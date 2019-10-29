В Донецкой области произошел пожар на шахте "Белозерская", 233 горняка подняли на поверхность
29 октября, 2019, 08:54
В понедельник, 28 октября, в Белозерске Добропольского района Донецкой области произошел пожар на территории шахты "Белозерская"
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 14:33 в здании электроцеха, расположенного на поверхности, возникло возгорание крыши. В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность подняли 233 шахтера.
Пожар на площади 20 м2 ликвидировали в 15:36. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
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