В Донецкой области произошел пожар на шахте "Белозерская", 233 горняка подняли на поверхность

29 октября, 2019, 08:54

В понедельник, 28 октября, в Белозерске Добропольского района Донецкой области произошел пожар на территории шахты "Белозерская"

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 14:33 в здании электроцеха, расположенного на поверхности, возникло возгорание крыши. В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность подняли 233 шахтера.

Пожар на площади 20 м2 ликвидировали в 15:36. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.