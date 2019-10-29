В Днепре прогремел взрыв на маслозаводе

29 октября, 2019, 07:50

В понедельник 28 октября, в 21:53 в Днепре прогремел взрыв на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" по ул. Байкальская, 9

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв вызвал пожар на площади 200 м2, которую спасатели потушили в 23:16. Взрыв разрушил складское здание на площади около 4,2 тыс. м2.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.