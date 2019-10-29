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Espreso.tvОбществоВ Днепре прогремел взрыв на маслозаводе

В Днепре прогремел взрыв на маслозаводе


фото: depo.ua
В понедельник 28 октября, в 21:53 в Днепре прогремел взрыв на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" по ул. Байкальская, 9

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв вызвал пожар на площади 200 м2, которую спасатели потушили в 23:16. Взрыв разрушил складское здание на площади около 4,2 тыс. м2.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

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