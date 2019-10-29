В Днепре прогремел взрыв на маслозаводе
29 октября, 2019, 07:50
В понедельник 28 октября, в 21:53 в Днепре прогремел взрыв на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" по ул. Байкальская, 9
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