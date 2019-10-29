В Англии известного футбольного тренера госпитализировали из-за наушника
Об этом сообщает The Sun .
Курьезный случай произошел 5 октября, но известно о нем стало только сейчас. Англичанин работал экспертом на матче чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном". После окончания эфира он попытался вынуть наушник, но устройство сломалось, и часть осталась в ухе тренера.
Сотрудники студии BT Sport, в которой проходил эфир, попытались вынуть обломок плоскогубцами, но сделали только хуже.
"Мне пришлось ехать в местную больницу, чтобы вытащить обломок, потому что, чем больше ребята пытались помочь, тем глубже заталкивали его внутрь. В любом случае, сейчас в моем ухе пусто", - рассказал Реднапп.
По информации источника, после этого случая на телеканале BT Sport запретили наушники-вкладки и используют исключительно накладные гарнитуры.
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