В Англии известного футбольного тренера госпитализировали из-за наушника

29 октября, 2019, 14:14

Бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Гарри Реднаппа госпитализировали, потому, что во время телевизионного эфира у него в ухе застрял наушник

Об этом сообщает The Sun .

Курьезный случай произошел 5 октября, но известно о нем стало только сейчас. Англичанин работал экспертом на матче чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Брайтоном". После окончания эфира он попытался вынуть наушник, но устройство сломалось, и часть осталась в ухе тренера.

Сотрудники студии BT Sport, в которой проходил эфир, попытались вынуть обломок плоскогубцами, но сделали только хуже.

"Мне пришлось ехать в местную больницу, чтобы вытащить обломок, потому что, чем больше ребята пытались помочь, тем глубже заталкивали его внутрь. В любом случае, сейчас в моем ухе пусто", - рассказал Реднапп.

По информации источника, после этого случая на телеканале BT Sport запретили наушники-вкладки и используют исключительно накладные гарнитуры.