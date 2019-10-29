 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик впервые попал в топ-5 боксеров-супертяжеловесов

Усик впервые попал в топ-5 боксеров-супертяжеловесов


фото: REUTERS
WBС обнародовала обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.

После дебютного поединка в супертяжелом весе, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик впервые попал в рейтинг супертяжеловесов по версии WBC. Аналитики поставили украинца на пятую строчку.

Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе:

1. Диллиан Уайт (Великобритания)
2. Тайсон Фьюри (Великобритания)
3. Луис Ортис (Куба)
4. Александр Поветкин (Россия)
5. Александр Усик (Украина)
6. Адам Ковнацки (Польша)
7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
8. Кубрат Пулев (Болгария)
9. Оскар Ривас (Колумбия)
10. Джо Джойс (Великобритания)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать