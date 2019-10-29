Усик впервые попал в топ-5 боксеров-супертяжеловесов
29 октября, 2019, 21:41
1. Диллиан Уайт (Великобритания)
WBС обнародовала обновленный рейтинг боксеров в супертяжелом весе, куда впервые попал украинец Александр Усик
Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.
После дебютного поединка в супертяжелом весе, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик впервые попал в рейтинг супертяжеловесов по версии WBC. Аналитики поставили украинца на пятую строчку.
Топ-10 рейтинга WBC в супертяжелом весе:
1. Диллиан Уайт (Великобритания)
2. Тайсон Фьюри (Великобритания)
3. Луис Ортис (Куба)
4. Александр Поветкин (Россия)
5. Александр Усик (Украина)
6. Адам Ковнацки (Польша)
7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
8. Кубрат Пулев (Болгария)
9. Оскар Ривас (Колумбия)
10. Джо Джойс (Великобритания)
- Напомним, 24 октября промоутер Александра Усика британец Эдди Хирн предложил украинскому боксеру провести второй бой в супертяжелом весе против победителя поединка между Дереком Чисорой и Дэвидом Прайсом.
- 13 октября во Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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