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Espreso.tvОбществоУкрзализныця закончила реконструкцию участка Волноваха - Камыш-Заря

Укрзализныця закончила реконструкцию участка Волноваха - Камыш-Заря

Во время реконструкции в целом было построено более 34,4 км новых путей

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Отныне участок Волноваха-Камыш-Заря (Запорожская область, - ред.) стал полностью двухколейным, что позволит железной дороги на гораздо более поездов в мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря реализации проекту пропускная способность участка Волноваха - Камыш-Заря увеличится с 20 пар поездов в сутки в 2016 году до 49 пар поездов, из которых 42 - грузовых, 5 - пассажирских, 2 пригородных - в 2019 году.

 

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