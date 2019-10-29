Укрзализныця закончила реконструкцию участка Волноваха - Камыш-Заря

29 октября, 2019, 11:31

Во время реконструкции в целом было построено более 34,4 км новых путей

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Отныне участок Волноваха-Камыш-Заря (Запорожская область, - ред.) стал полностью двухколейным, что позволит железной дороги на гораздо более поездов в мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря реализации проекту пропускная способность участка Волноваха - Камыш-Заря увеличится с 20 пар поездов в сутки в 2016 году до 49 пар поездов, из которых 42 - грузовых, 5 - пассажирских, 2 пригородных - в 2019 году.