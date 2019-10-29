Украинские шины для легковых авто получили новые усовершенствования

29 октября, 2019, 15:30

Технические специалисты уверяют - шины на основе такой резины стали надежными в эксплуатации

Украинские производители шин улучшают качество своей зимней продукции. На отечественном предприятии с мая этого года в составе рецептур шинных смесей синтетический каучук заменили на специальные сорта натурального. Технические специалисты уверяют - шины на основе такой резины стали надежными в эксплуатации, выдерживают более длительный пробег и позволяют экономить топливо. Такие параметры актуальны, особенно накануне нового зимнего сезона.

"В протекторе зимних шин в качестве полимерной основы всегда использовался натуральный каучук. А для модельного ряда Viamaggiore Z Plus наивысшего сорта - рифленный сможет шитс, марки RSS. Это позволяет протекторной прослойке сохранить эластичность при довольно низких температурах. Именно поэтому зимой, когда дороги покрыты снегом и льдом, шины обеспечивают высокое сцепление в самых сложных погодных условиях.

Что касается внутренних деталей, то в рецептуре традиционно использовался синтетический изопрен. С мая мы полностью заменили на специальные сорта натурального каучука. Это позволило получить шины с улучшенными характеристиками ", - рассказывает руководитель центральной заводской лаборатории Елена Калинина.

Натуральный каучук имеет ряд преимуществ над синтетическим. Благодаря гибкости молекул каучука новые резиновые смеси придают большую эластичность всей конструкции. Это позволило добиться того, что шина стала более комфортной и мягкойе. Одно из главных преимуществ таких шин - повышенная прочность между всеми деталями, шина эффективно работает как единое целое.

"В результате могут прослужить гораздо дольше. Ресурс шин при эксплуатации, по результатам тестирований, сразу увеличился на 15-20 процентов ", - добавляет Елена Калинина.

Зимние шины, которые выпускают на отечественном предприятии, известны не только на рынке Украины. Но и в странах Европы, Америки и СНГ. В последние годы новинки особенно популярны с новым компаундом резиновых смесей, асимметричными и специальными рисунками протектора. Потребители такую продукцию отмечают как надежную, с хорошими показателями сцепления и управляемости, устойчивости автомобиля и экономией топлива. Это такие линейки как Viamaggiore и Viamaggiore Z Plus, Snowgard, Snowgard Plus. Технические специалисты говорят - к новому зимнему сезону ассортимент шин расширился новыми типоразмерами. В частности, Зет Плюс - моделями с 15, 16, 17 и 18 дюймов. Сейчас эта линейка насчитывает 16 моделей. Следующие 11 выйдут в 2020 году.