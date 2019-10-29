Украинская теннисистка досрочно завершила самый успешный сезон в карьере

29 октября, 2019, 12:57

Шестая ракетка Украины 17-летняя Марта Костюк объявила о досрочном завершении сезона

Об этом теннисистка сообщила в twitter.

Известная украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает сто пятидесятую позицию в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация), объявила о досрочном завершении игрового сезона.

«К сожалению, я вынуждена завершить сезон раньше, чем ожидалось. Спасибо за всю любовь, которую вы дарили мне в течение сезона. С нетерпением жду встречи в Австралии", - обратилась к болельщикам спортсменка.

В 2019 году 17-летняя Марта Костюк провела 48 поединков, в 33 из которых победила. Призовые спортсменки составили $90 тыс. Также, Костюк впервые в карьере сыграла в основном раунде турнира Большого Шлема - Уимблдоне и дошла до второго раунда.