Украинская футбольная команда проиграла в финале Канадской лиги

29 октября, 2019, 20:47

В финале полупрофессиональной Канадской футбольной лиги "Юкрейн-Юнайтед" не смогли переиграть "Скарборо"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Команда "Юкрейн Юнайтед" из Торонто, которая состоит почти полностью из украинцев, дошла до финала полупрофессиональной Канадской футбольной лиги. В решающем матче "Юкрейн-Юнайтед" уступили со счетом 0:2 команде "Скарборо".

Диаспорная команда выступает в лиге с 2016-го года. В 2017-м команда стала победителем чемпионата во втором дивизионе CSL, а в 2018-м пробилась в полуфинал плей-офф.