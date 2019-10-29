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Espreso.tvСпортУкраинская футбольная команда проиграла в финале Канадской лиги

Украинская футбольная команда проиграла в финале Канадской лиги


фото: facebook
В финале полупрофессиональной Канадской футбольной лиги "Юкрейн-Юнайтед" не смогли переиграть "Скарборо"

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Команда "Юкрейн Юнайтед" из Торонто, которая состоит почти полностью из украинцев, дошла до финала полупрофессиональной Канадской футбольной лиги. В решающем матче "Юкрейн-Юнайтед" уступили со счетом 0:2 команде "Скарборо".

Диаспорная команда выступает в лиге с 2016-го года. В 2017-м команда стала победителем чемпионата во втором дивизионе CSL, а в 2018-м пробилась в полуфинал плей-офф.

 

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