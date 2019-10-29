У Путина выдвинули условие Украине для договоренности о газе

29 октября, 2019, 13:11

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа Украина должна "исключить из повестки дня судебные претензии"

Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

"Позиция России вчера (в трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу. - Ред.) была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности", - сказал Песков во вторник, 29 октября во время общения с журналистами.

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Шефчович выразил разочарование.