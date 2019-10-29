Ткаченко возглавил в Раде межфракционное объединение "Новый Киев"

29 октября, 2019, 21:54

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "Новый Киев"

Об этом нардеп Ткаченко сообщил в своем Facebook.

"Депутаты из разных фракций подписали соответствующее обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором сообщили о создании МДО (межфракционное депутатское объединение). Различные политические силы объединила общая цель - наконец начать менять положение вещей в столице и обеспечить для каждого киевлянина достойный уровень жизни", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, теперь члены объединения будут искать пути взаимодействия с депутатами городского совета и работать для того, чтобы "оздоравливать ситуацию в городе".

"Именно для этого был принят в первом чтении "Закон о столице". Сейчас мы проводим общественные обсуждения в Киеве и надеемся привести ситуацию к тому, что система коррупции и беспорядка последних лет ушла в прошлое", - добавил нардеп.