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Espreso.tvОбществоТеплые деньки еще впереди, но в среду похолодание усилится, - синоптик Диденко

Теплые деньки еще впереди, но в среду похолодание усилится, - синоптик Диденко


фото: journalist.today
Ближайшей ночью ожидается от -3 мороза до +3 тепла

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра, в среду, похолодание усилится. Ближайшей ночью ожидается от 3 мороза до 3 тепла, днем +3 +8 градусов. На юге ночью +3 + 7 градусов, днем +8 +12 градусов", - спрогнозировала Диденко.

Отмечается, что осадки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем даже будут солнечные просветления.

На Левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве 30 октября будет без осадков. Ночью 0-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем +4 +7 градусов.

"Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление. Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневшего носа, тем более, что отопление у большинстве уже есть. А пока теплее одеваемся и отгоняем шапками с баламбонами вирусы и простуды ", - добавила синоптик.

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