Таможня запустит электронный сервис для жалоб
Об этом заявил глава ведомства Максим Нефедов в ходе XVIII Форума финансовых директоров, передает Интерфакс-Украина.
"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", - сказал Нефедов.
Нефедов отметил, что большее количество жалоб на таможне сейчас поступает ему лично в социальных сетях.
"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", - сказал глава таможни.
Кроме этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить покупателю перед приобретением уточнять стоимость растаможки.
Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.
"Мы не будем входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефедов.
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