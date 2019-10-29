Таможня запустит электронный сервис для жалоб

29 октября, 2019, 16:46

Государственная таможенная служба в течение ближайших недель запустит электронный сервис для жалоб

Об этом заявил глава ведомства Максим Нефедов в ходе XVIII Форума финансовых директоров, передает Интерфакс-Украина.

"Мы будем пробовать в ближайшее время запустить электронный модуль для жалоб. Он заработает в ближайшие недели", - сказал Нефедов.

Нефедов отметил, что большее количество жалоб на таможне сейчас поступает ему лично в социальных сетях.

"Большинство пишет мне в личные сообщения на Facebook", - сказал глава таможни.

Кроме этого, таможня планирует запустить автоматизированное определение и проверку стоимости бывших в употреблении автомобилей, чтобы позволить покупателю перед приобретением уточнять стоимость растаможки.

Этот сервис должен заработать до конца 2019 года.

"Мы не будем входить в Новый год со старыми проблемами", - прокомментировал Максим Нефедов.