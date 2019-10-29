Синоптик Диденко обещает потепление с 3 ноября

29 октября, 2019, 22:28

Днем в воскресенье, 3 ноября, ожидается до +10 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook.

"Киевляне Если вы замерзли и перебегаете живо и коротко из офиса в машину и изкофейни в маршрутку, пусть вас согреет мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится", - написала она.

По ее словам, днем в воскресенье, 3 ноября, ожидается до +10 градусов, а дальше до +12...+16 градусов.