Синоптик Диденко обещает потепление с 3 ноября
29 октября, 2019, 22:28
Днем в воскресенье, 3 ноября, ожидается до +10 градусов
Об этом синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook.
"Киевляне Если вы замерзли и перебегаете живо и коротко из офиса в машину и изкофейни в маршрутку, пусть вас согреет мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится", - написала она.
По ее словам, днем в воскресенье, 3 ноября, ожидается до +10 градусов, а дальше до +12...+16 градусов.
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