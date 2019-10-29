Сотрудник НБУ требовал взятку в $50 тыс. за лицензию на обмен валют

29 октября, 2019, 19:05

В Киеве задержали сотрудника Национального банка Украины на взятке в 50 тысяч долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг", - говорится в сообщении.

Во время передачи части средств в размере 40 тыс. долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Сейчас задержанному готовят подозрение (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах).