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Espreso.tvСпортСледующий сезон УПЛ пройдет по новому формату, - СМИ

Следующий сезон УПЛ пройдет по новому формату, - СМИ


фото: depo.ua
Чемпионат Украины по футболу 2020/2021 будет проходить по классической форме, в два круга

ПРР этом сообщает SportArena.

По состоянию на 29 октября большинство украинских футбольных клубов склоняются к тому, чтобы следующий сезон премьер-лиги пройшел по классической схеме: в два круга, без разделения на две группы, как происходит сейчас.

Согласно решению, которое было принято ранее УПЛ, начиная с сезона 2020/2021, расширяется с 12 до 14 клубов. Таким образом, при формате чемпионата в два круга каждая команда УПЛ сыграет по 26 матчей.

Команда, которая займет в нынешнем сезоне 12-е место, напрямую вылетит в первую лигу. Из низшего дивизиона поднимутся команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.

Окончательное официальное утверждение формата чемпионата состоится позже.

 

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