Шаг к приватизации: Укрзализныця подписала меморандум о начале размещения акций
Об этом сообщил глава АО "Укрзализализниця" Евгений Кравцов.
"Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира", - отметил он.
"Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшении работы компании, повышении уровня прозрачности, искоренении коррупции", - считает глава УЗ.
"Старт IPO для нас - это признание результатов работы. И очень показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций. Поэтому из аутсайдеров во многих процессах в стране, Укрзализныця стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO лишь ускорит процесс развития и сделает его необратимым ", - добавил Кравцов.
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