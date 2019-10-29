 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоШаг к приватизации: Укрзализныця подписала меморандум о начале размещения акций

Шаг к приватизации: Укрзализныця подписала меморандум о начале размещения акций


фото: delo.ua
Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и Укрзализныця подписали соглашение о начале процедуры IPO компании (первая публичная продажа акций)

Об этом сообщил глава АО "Укрзализализниця" Евгений Кравцов.

"Благодаря IPO мы планируем не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира", - отметил он.

"Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшении работы компании, повышении уровня прозрачности, искоренении коррупции", - считает глава УЗ.

"Старт IPO для нас - это признание результатов работы. И очень показательно, что мы стали первой государственной компанией Украины, которая сделала реальные шаги к публичному размещению акций. Поэтому из аутсайдеров во многих процессах в стране, Укрзализныця стала авангардом реформ и трансформаций. Путь к IPO лишь ускорит процесс развития и сделает его необратимым ", - добавил Кравцов.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать