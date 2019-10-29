 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСъезд избрал судью Конституционного суда

Съезд избрал судью Конституционного суда

Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

За нее проголосовали 145 делегатов.

Юровская - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке.

Что касается других двух вакансий будет повторное голосование, в котором примут участие: председатель Волынского апелляционного суда Петр Филюк, судья Палаты Верховного Суда Александр Прокопенко, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. И. Франко Оксана Грищук и председатель Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать