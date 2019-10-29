Съезд избрал судью Конституционного суда

29 октября, 2019, 22:04

Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

За нее проголосовали 145 делегатов.

Юровская - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке.

Что касается других двух вакансий будет повторное голосование, в котором примут участие: председатель Волынского апелляционного суда Петр Филюк, судья Палаты Верховного Суда Александр Прокопенко, профессор кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. И. Франко Оксана Грищук и председатель Херсонского апелляционного суда Александр Коровайко.