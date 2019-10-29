Самый лучший российский хоккеист оказался гражданином США

29 октября, 2019, 14:44

У звездного российского хоккеиста Евгения Малкина нашли американский паспорт

Об этом сообщает championat.com.

Выяснилось, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" и сборной России по хоккею Евгений Малкин получил американский паспорт и имеет двойное гражданство.

О американском паспорте Малкина заявил юрист Дмитрий Мачихин, который занимался сопровождением блокчейн-стартапа Mark.space, в который Малкин вложил $4 млн.

Позже Малкин подтвердил, что имеет гражданство США.

"США - мой второй дом. Я здесь 13 лет. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США противостоят России. У нас в России есть свои законы, согласно которым можно иметь два паспорта, и в этом нет ничего плохого", - сказал Малкин, которого в России раскритиковали за наличие американского гражданства.

33-летний Евгений Малкин является одним из лучших российских хоккеистов в истории. Форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли и дважды становился чемпионом мира.