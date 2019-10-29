Самолет Ryanair летел из Киева во Львов пустым: пассажиров отправили автобусами

29 октября, 2019, 13:13

Из-за непогоды и сильного тумана во Львове рейс Ryanair FR 5438 из аэропорта Дюссельдорф Веце во Львов приземлился на запасном аэродроме в Борисполе

Об этом пишет avianews.com

У перевозчика нет лицензии на внутриукраинские перелеты, поэтому экипаж мог либо ждать в Киеве улучшения погодных условий во Львове с пассажирами на борту, либо высадить пассажиров в Киеве и лететь в Дюссельдорф пустым через Львов, забрав с последнего пассажиров на обратный рейс Львов-Дюссельдорф.

Экипаж не мог осуществить рейс Киев-Львов, высадив пассажиров, потому что тогда им придется проходить паспортный контроль. А тогда такой перелет считался бы внутренним, который компания осуществлять не может.

В конце концов, из-за таких бюрократических нюансов пилоты высадили пассажиров в Киеве, а потом отправили из Киева во Львов автобусами.