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Espreso.tvОбществоСамолет Ryanair летел из Киева во Львов пустым: пассажиров отправили автобусами

Самолет Ryanair летел из Киева во Львов пустым: пассажиров отправили автобусами


фото: reuters
Из-за непогоды и сильного тумана во Львове рейс Ryanair FR 5438 из аэропорта Дюссельдорф Веце во Львов приземлился на запасном аэродроме в Борисполе

Об этом пишет avianews.com

У перевозчика нет лицензии на внутриукраинские перелеты, поэтому экипаж мог либо ждать в Киеве улучшения погодных условий во Львове с пассажирами на борту, либо высадить пассажиров в Киеве и лететь в Дюссельдорф пустым через Львов, забрав с последнего пассажиров на обратный рейс Львов-Дюссельдорф.

Экипаж не мог осуществить рейс Киев-Львов, высадив пассажиров, потому что тогда им придется проходить паспортный контроль. А тогда такой перелет считался бы внутренним, который компания осуществлять не может.

В конце концов, из-за таких бюрократических нюансов пилоты высадили пассажиров в Киеве, а потом отправили из Киева во Львов автобусами.

 

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