С 30 октября станцию метро "Золотые ворота" ежедневно утром будут закрывать на вход
29 октября, 2019, 12:22
С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота" из-за ремонта эскалаторов
Об этом сообщает пресс-служба КМДА.
Отмечается, что в другое время станция будет работать в обычном режиме.
Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.
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