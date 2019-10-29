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Espreso.tvОбществоС 30 октября станцию метро "Золотые ворота" ежедневно утром будут закрывать на вход

С 30 октября станцию метро "Золотые ворота" ежедневно утром будут закрывать на вход

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота" из-за ремонта эскалаторов

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

Отмечается, что в другое время станция будет работать в обычном режиме.

Плановый капитальный ремонт шести эскалаторов на "Золотых воротах" продлится до 9 февраля 2021 года.

 

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