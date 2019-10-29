Российские силовики говорят, что на границе с Крымом схватили украинца со светошумовыми патронами

29 октября, 2019, 11:51

Пограничники российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщили о задержании гражданина Украины, который, якобы, ехал на полуостров с боеприпасами

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибра 9 мм", - говорится в сообщении российских силовиков.

В ФСБ заявляют, что мужчина не смог объяснить, почему везет боеприпасы.

Сообщается, что патроны изъяли, в отношении владельца решается вопрос "об избрании меры административного воздействия".

"Крым.Реалии" отмечают, что подтверждения этой информации из других источников нет.