 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссийские силовики говорят, что на границе с Крымом схватили украинца со светошумовыми патронами

Российские силовики говорят, что на границе с Крымом схватили украинца со светошумовыми патронами

Пограничники российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщили о задержании гражданина Украины, который, якобы, ехал на полуостров с боеприпасами

Об этом сообщает издание "Крим.Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибра 9 мм", - говорится в сообщении российских силовиков.

В ФСБ заявляют, что мужчина не смог объяснить, почему везет боеприпасы.

Сообщается, что патроны изъяли, в отношении владельца решается вопрос "об избрании меры административного воздействия".

"Крым.Реалии" отмечают, что подтверждения этой информации из других источников нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать