Российские силовики говорят, что на границе с Крымом схватили украинца со светошумовыми патронами
29 октября, 2019, 11:51
Пограничники российской ФСБ в аннексированном Крыму сообщили о задержании гражданина Украины, который, якобы, ехал на полуостров с боеприпасами
Об этом сообщает издание "Крим.Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
"В автомобильном пункте пропуска "Перекоп" при осмотре транспортного средства, прибывшего из Херсонской области под управлением гражданина Украины 1960 года, в одной из сумок сотрудники управления выявили несколько светошумовых патронов калибра 9 мм", - говорится в сообщении российских силовиков.
В ФСБ заявляют, что мужчина не смог объяснить, почему везет боеприпасы.
Сообщается, что патроны изъяли, в отношении владельца решается вопрос "об избрании меры административного воздействия".
"Крым.Реалии" отмечают, что подтверждения этой информации из других источников нет.
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