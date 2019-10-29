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Espreso.tvОбществоРазведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме

Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме


фото: samopomich.ua
Кому поможет и кому угрожает отвод Вооруженных Сил Украины вглубь украинской территории? Не повторяет ли Украина исторических ошибок? Какой должна быть политика стратегия безопасности страны?

С обсуждения этих вопросов начнется дискуссия Львовского форума по безопасности, который продлится с 30 октября по 1 ноября. Об этом заявила сопредседатель форума, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Сопредседатель форума отметила, что последние новости с Донбасса делают нынешнюю тему форума: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" еще более актуальной.

"Россия - реальная угроза не только для Украины. На самом деле, эта страна уже превратила международную безопасность в сплошную, общую для всех, зону риска. И это является очень серьезным вызовом для многих стран мира. Впервые о такой "российской угрозе" открыто заговорили именно на Львовском форуме по безопасности, который три года подряд собирает ряд известных украинских и международных экспертов. Эта тема вновь будет ключевой в этом году", - добавила Оксана Сыроид.

В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.

31 октября состоятся дискуссии:

  • История: изучили ли мы ее уроки?
  • Понимание и отрицание угроз
  • Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечения безопасности через систему международного права
  • Ответ на угрозу: военное измерение

На 1 ноября запланированы дискуссии:

  • Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
  • Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой
  • Медиа как критическая инфраструктура
  • Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, лидер партии "Самопомич".

Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмайера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.

Львовский форум по безопасности 2019 состоится 30 октября - 1 ноября 2019 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

  • Организаторы форума: ОО " Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.
  • Львовский форум по происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.
  • Информационные партнеры: Украинская неделя, KyivPost, Zaxid.net, Фактор Безопасности, Цензор.НЕТ, Общественное радио
  • Телевизионные партнеры: Канал 24, Эспрессо, Первый Западный
  • Эксклюзивный радиопартнер - радио "Первое".
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