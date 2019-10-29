Разведение войск на Донбассе обсудят на Львовском форуме
С обсуждения этих вопросов начнется дискуссия Львовского форума по безопасности, который продлится с 30 октября по 1 ноября. Об этом заявила сопредседатель форума, лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.
Сопредседатель форума отметила, что последние новости с Донбасса делают нынешнюю тему форума: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" еще более актуальной.
"Россия - реальная угроза не только для Украины. На самом деле, эта страна уже превратила международную безопасность в сплошную, общую для всех, зону риска. И это является очень серьезным вызовом для многих стран мира. Впервые о такой "российской угрозе" открыто заговорили именно на Львовском форуме по безопасности, который три года подряд собирает ряд известных украинских и международных экспертов. Эта тема вновь будет ключевой в этом году", - добавила Оксана Сыроид.
В рамках Львовского форума по безопасности запланированы восемь дискуссионных панелей.
31 октября состоятся дискуссии:
- История: изучили ли мы ее уроки?
- Понимание и отрицание угроз
- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечения безопасности через систему международного права
- Ответ на угрозу: военное измерение
На 1 ноября запланированы дискуссии:
- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи
- Украинские военнопленные без статуса, но с надеждой вернуться домой
- Медиа как критическая инфраструктура
- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?
В форуме примут участие более 200 экспертов и чиновников более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
Модераторами мероприятия будут сопредседатели форума Бен Ходжес, генерал-лейтенант американской армии в отставке, и Оксана Сыроид, лидер партии "Самопомич".
Эксперты будут размышлять над тем, как защитить критическую инфраструктуру - информационное и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также - формула Штанмайера, особый статус Донбасса, Украина - в эпицентре американского конфликта, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.
Львовский форум по безопасности 2019 состоится 30 октября - 1 ноября 2019 года в Информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.
- Организаторы форума: ОО " Институт Просвещения ", Украинский католический университет, КУ "Институт города" и Львовский городской совет.
- Львовский форум по происходит при поддержке Фонда Ганса Зайделя, Фонда Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Центра Информации и документации НАТО в Украине и Международного фонда Возрождение.
- Информационные партнеры: Украинская неделя, KyivPost, Zaxid.net, Фактор Безопасности, Цензор.НЕТ, Общественное радио
- Телевизионные партнеры: Канал 24, Эспрессо, Первый Западный
- Эксклюзивный радиопартнер - радио "Первое".
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