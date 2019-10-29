Рада приняла закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
29 октября, 2019, 15:31
Верховная Рада во втором чтении приняла проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей
Об этом передает Эспрессо.TV
Законопроект №1150 поддержали все фракции: за него проголосовали 332 народных депутата.
В частности, законопроектом вводится:
- штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн,
- за повторное правонарушение - 850 грн.
В пояснительной записке авторы законотворческой инициативы акцентируют внимание на том, что в Правилах дорожного движения предусмотрено:
- запрещается перевозить детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста, в машине без использования специальных средств, позволяющих зафиксировать ребенка ремнями безопасности;
- детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля;
- организованные группы детей в темное время суток.
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