"Интернет в каждый уголок Украины": Гончарук подписал меморандум с мобильными операторами

29 октября, 2019, 11:58

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совместно с представителями крупнейших мобильных операторов подписали документ о покрытии мобильной связью и сетью интернет территории Украины

Соответствующее подписание состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, передает Еспресо.TV

"Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей Украины будет покрыт мобильной связью и Интернетом", - прокомментировал подписание президент Украины Владимир Зеленский .