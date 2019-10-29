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Espreso.tvОбщество"Интернет в каждый уголок Украины": Гончарук подписал меморандум с мобильными операторами

"Интернет в каждый уголок Украины": Гончарук подписал меморандум с мобильными операторами


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совместно с представителями крупнейших мобильных операторов подписали документ о покрытии мобильной связью и сетью интернет территории Украины

Соответствующее подписание состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, передает Еспресо.TV

"Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей Украины будет покрыт мобильной связью и Интернетом", - прокомментировал подписание президент Украины Владимир Зеленский .

 

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