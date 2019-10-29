"Интернет в каждый уголок Украины": Гончарук подписал меморандум с мобильными операторами
29 октября, 2019, 11:58
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук совместно с представителями крупнейших мобильных операторов подписали документ о покрытии мобильной связью и сетью интернет территории Украины
Соответствующее подписание состоялось в ходе инвестиционного форума в Мариуполе 29 октября, передает Еспресо.TV
"Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей Украины будет покрыт мобильной связью и Интернетом", - прокомментировал подписание президент Украины Владимир Зеленский .
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