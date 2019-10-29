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Espreso.tvОбщество"Владимир Александрович сказал, что мне туда не надо идти": Богдан объяснил, почему не был на встрече с Трампом

"Владимир Александрович сказал, что мне туда не надо идти": Богдан объяснил, почему не был на встрече с Трампом


фото: pravda.com.ua
Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал во время встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 25 сентября в Вашингтоне

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - пояснил Богдан.

По его мнению, это связано с негативным отношением к нему при назначении на должность главы Офиса президента.

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