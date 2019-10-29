"Владимир Александрович сказал, что мне туда не надо идти": Богдан объяснил, почему не был на встрече с Трампом
29 октября, 2019, 09:26
Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал во время встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 25 сентября в Вашингтоне
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
"На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - пояснил Богдан.
По его мнению, это связано с негативным отношением к нему при назначении на должность главы Офиса президента.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"