"Владимир Александрович сказал, что мне туда не надо идти": Богдан объяснил, почему не был на встрече с Трампом

29 октября, 2019, 09:26

Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - пояснил Богдан.

По его мнению, это связано с негативным отношением к нему при назначении на должность главы Офиса президента.