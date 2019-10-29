 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В Золотом нет даже одного дня тишины": ветераны назвали "преступным" разведение сил

"В Золотом нет даже одного дня тишины": ветераны назвали "преступным" разведение сил

Добровольцы в Золотом заявляют, что условия для разведения войск не были соблюдены

Об этом говорится в телеграмм-канале "Последний блок-пост #Ні_Капитуляції".

Условием для разведения войск было прекращение на неделю огня на участке.

"Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов", - сказал доброволец.

Он назвал разведение преступлением.

"В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в обращении.

Также в обращении отмечается, что ежедневно в Золотое заходят диверсионные группы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать