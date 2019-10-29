"В Золотом нет даже одного дня тишины": ветераны назвали "преступным" разведение сил
29 октября, 2019, 16:04
Добровольцы в Золотом заявляют, что условия для разведения войск не были соблюдены
Об этом говорится в телеграмм-канале "Последний блок-пост #Ні_Капитуляції".
Условием для разведения войск было прекращение на неделю огня на участке.
"Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов", - сказал доброволец.
Он назвал разведение преступлением.
"В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в обращении.
Также в обращении отмечается, что ежедневно в Золотое заходят диверсионные группы.
- Вакарчук о разведении сил в Золотом: "это ошибка президента и его команды" .
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"