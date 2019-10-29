"В Золотом нет даже одного дня тишины": ветераны назвали "преступным" разведение сил

29 октября, 2019, 16:04

Добровольцы в Золотом заявляют, что условия для разведения войск не были соблюдены

Об этом говорится в телеграмм-канале "Последний блок-пост #Ні_Капитуляції".

Условием для разведения войск было прекращение на неделю огня на участке.

"Но в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня тишины. Штаб ООС зафиксировал пять обстрелов сегодня ночью. Стреляли в частности по местам дислокации ветеранов", - сказал доброволец.

Он назвал разведение преступлением.

"В случае преступного приказа отвести украинские войска, добровольцы останутся в Золотом для защиты местных жителей", - говорится в обращении.

Также в обращении отмечается, что ежедневно в Золотое заходят диверсионные группы.