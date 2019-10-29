"Слуга народа" назвал разведение войск договоренностью между Украиной и "ЛНР"

29 октября, 2019, 17:24

Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук написал, что ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом, чем вызвал гневные комментарии под сообщением в Facebook

Об этом он написал в Facebook.

Читателей поста возмутила аббревиатура "ЛНР", что, по их мнению, свидетельствует о признании террористов.

"Это легализация НВФ?" - интересуется Василий Масный.

В ответ Камельчук попросил назвать свой вариант, и ему предложили писать "русские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой пост.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156607

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156607