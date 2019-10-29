"Слуга народа" назвал разведение войск договоренностью между Украиной и "ЛНР"
29 октября, 2019, 17:24
Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук написал, что ВСУ и "ЛНР" подтвердили готовность начать разведение войск в Золотом, чем вызвал гневные комментарии под сообщением в Facebook
Об этом он написал в Facebook.
Читателей поста возмутила аббревиатура "ЛНР", что, по их мнению, свидетельствует о признании террористов.
"Это легализация НВФ?" - интересуется Василий Масный.
В ответ Камельчук попросил назвать свой вариант, и ему предложили писать "русские войска", "оккупационные войска", "террористы", "боевики". Однако он так и не исправил свой пост.
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