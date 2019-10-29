"Не будем туда ездить": Пристайко заявил, что украинские чиновники не будут свидетельствовать по импичменту Трампа
Об этом Пристайко сказал журналистам в кулуарах первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, передает "Укринформ".
"Мы с вами вообще не имеем к этому отношения. Пусть они сами между собой разберутся. Мы не будем туда ездить и не будем комментировать. Мы не хотим быть втянутыми во внутренние вопросы США", - сказал Пристайко.
Министр отметил необходимость сохранить поддержку США - крупнейшего и самого мощного партнера Украины.
"Вместе с тем мы не собираемся переходить никакие "красные линии". Мы все эти 30 лет становились более и более цивилизованной страной. Нынешний уровень нашей цивилизованности позволяет нам понять, каковы отношения между президентской вертикалью, судебной и всеми другими... Если прокуратура США считает, что на территории Украины американский гражданин нарушил закон, есть законный путь обращения в прокуратуру Украины", - сказал Пристайко.
По словам главы МИД, коммуникация с американской стороной происходит в штатном режиме.
"Мы не чувствуем, что по отношению к нам что-то изменилось", - добавил Пристайко.
- Напомним, 11 октября в Конгрессе выступила с показаниями по "украинскому" вопросу экс-посол США в Украине Мари Йованович.
- В Конгресс США вызвали 5 чиновников администрации Трампа свидетельствовать о разговоре с Зеленским.
- 22 октября в Конгрессе выступил с показаниями временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который подтвердил давление со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
- Однопартийцы Трампа сорвали свидетельство чиновницы Пентагона по "украинскому" вопросу и импичменту.
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