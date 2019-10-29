"Мы дали ему карт-бланш": Богдан рассказал, почему не уволили Авакова

29 октября, 2019, 09:50

Об этом Богдан сказал в интервью "Украинской правде".

"Смотрите. Аваков - профессиональный человек, который обеспечил честные выборы. Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и сменить Авакова, и это бы понравилось обществу, но это было бы нечестно. Он работал на достижение результата - законного, справедливого, и он обеспечил этот результат. И если тебе выгодно сделать какую-то вещь, но совесть тебе не дает это сделать, лучше сделать по совести. Мы дали ему карт-бланш новой каденции, на которой он должен завоевать себе симпатию общества. Или не завоевать" , - сказал Богдан.

Глава ОПГ отметил, что во время выборов Аваков "минимизировал влияние силовых структур".

"У него была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не было бы", - добавил Богдан.

Глава ОПГ также заявил, что в структуре действующей власти Аваков не имеет отношения к денежным потокам и схемам.

"В нашей системе координат Аваков не имеет точно никакого отношения ни к каким денежным потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может двигать негатив. Вот ни к одной. Если такой случай где-то будет продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет немедленная. Сейчас, на сегодняшний день, есть полная перезагрузка власти, и мы не видим, я, во всяком случае, даже вы - вы не видите в общественном пространстве примеров, Арсен Аваков является частью каких-то негативных явлений, коррупционеров или еще чего-то. Если он будет работать честно, открыто и это будет на пользу государству, значит, Арсен Аваков будет хороший министр внутренних дел. Если он не будет соблюдать эти правила, которые мы декларируем для себя, значит, он не будет министром внутренних дел", - подытожил Богдан.