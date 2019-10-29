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Espreso.tvОбществоПрипомнила "расстрел" парламента: нардеп от "ЕС" Федина назвала условия, на которых извинится перед Зеленским за "угрозы"

Припомнила "расстрел" парламента: нардеп от "ЕС" Федина назвала условия, на которых извинится перед Зеленским за "угрозы"

Народный депутат от "ЕС" София Федина извинится перед президентом Украины Владимиром Зеленским за якобы угрозы при условии, что он извинится за шутки "Квартала"

Об этом она заявила в кулуарах Рады во время общения с журналистами, передает "Новинарня"

"Президент действительно не бессмертный. Он не Роман Бессмертный, а Роман Бессмертный не президент. Мы под Богом ходим, и за каждые свои действия есть ответ. Но, кроме того, меня многие спрашивают, готова ли я извиниться. Да, я готова извиниться через секунду после того, как будет извинение за смех над сгоревшим домом Гонтаревой; как будет извинение за обзывание Украины "проституткой"; как будет извинение за то, как беркутовцы били майдановцев, за насмешки над украинским войском. Кстати, за расстрел парламента я также хочу услышать извинения, как и при инсталяцию в телевизионном виде похорон Порошенко", - заявила нардепка.

  • Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом. "Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Зверобой. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - подхватывает ее слова нардеп от "ЕС" София Федина.

 

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