Припомнила "расстрел" парламента: нардеп от "ЕС" Федина назвала условия, на которых извинится перед Зеленским за "угрозы"
Об этом она заявила в кулуарах Рады во время общения с журналистами, передает "Новинарня"
"Президент действительно не бессмертный. Он не Роман Бессмертный, а Роман Бессмертный не президент. Мы под Богом ходим, и за каждые свои действия есть ответ. Но, кроме того, меня многие спрашивают, готова ли я извиниться. Да, я готова извиниться через секунду после того, как будет извинение за смех над сгоревшим домом Гонтаревой; как будет извинение за обзывание Украины "проституткой"; как будет извинение за то, как беркутовцы били майдановцев, за насмешки над украинским войском. Кстати, за расстрел парламента я также хочу услышать извинения, как и при инсталяцию в телевизионном виде похорон Порошенко", - заявила нардепка.
- Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом. "Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Зверобой. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - подхватывает ее слова нардеп от "ЕС" София Федина.
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