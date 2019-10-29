Припомнила "расстрел" парламента: нардеп от "ЕС" Федина назвала условия, на которых извинится перед Зеленским за "угрозы"

29 октября, 2019, 15:48

Народный депутат от "ЕС" София Федина извинится перед президентом Украины Владимиром Зеленским за якобы угрозы при условии, что он извинится за шутки "Квартала"

Об этом она заявила в кулуарах Рады во время общения с журналистами, передает "Новинарня"

"Президент действительно не бессмертный. Он не Роман Бессмертный, а Роман Бессмертный не президент. Мы под Богом ходим, и за каждые свои действия есть ответ. Но, кроме того, меня многие спрашивают, готова ли я извиниться. Да, я готова извиниться через секунду после того, как будет извинение за смех над сгоревшим домом Гонтаревой; как будет извинение за обзывание Украины "проституткой"; как будет извинение за то, как беркутовцы били майдановцев, за насмешки над украинским войском. Кстати, за расстрел парламента я также хочу услышать извинения, как и при инсталяцию в телевизионном виде похорон Порошенко", - заявила нардепка.