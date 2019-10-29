ProZorro объединили с реестром налоговой

29 октября, 2019, 17:08

Данные об отсутствии или наличии налоговой задолженности победителя тендера будут попадать в систему ProZorro по автоматическому запросу

Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

"До сих пор госзаказчики для проверки отсутствия налоговой задолженности победителя аукциона могли просить у поставщика справку из налоговой (ГФС). Соответственно, бизнес тратил время на очереди за справками в отделениях, посылал запросы через е-кабинеты.

Иногда предприниматели так и не успевали получить документ, заказчик мог потерять наиболее экономически выгодное предложение.

Теперь государственные заказчики могут не спрашивать у бизнеса бумажные или электронные справки, а указывать в тендерной документации, руководствоваться данными в ProZorro ", - комментируют на сайте портала.

Отмечается, что поставщики, в свою очередь, должны тщательно ознакомиться с тендерной документацией, и в случае отсутствия в ней возможности проверки налоговой задолженности на основе данных в ProZorro, обратиться с требованием к заказчику.

Заказчик может внести изменения в тендерную документацию до истечения срока подачи предложений.

"Интеграция с реестром налоговой службы (ГФС) - очередной шаг на пути к "безбумажным закупкам". Ранее ProZorro интегрировалась с ЕГР и госреестром лекарственных средств. Продолжается електронизация тендерной документации.

В планах до конца года - интеграция с Государственной казначейской службой Украины, которая даст возможность автоматической передачи данных об осуществлении оплаты по договорам о закупке ", - отмечает пресс-служба ProZorro.