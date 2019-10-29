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Espreso.tvОбществоПойдут в милицию: "Слуги народа" собирают подписи по поводу "угроз" Зеленскому от депутата Фединой

Пойдут в милицию: "Слуги народа" собирают подписи по поводу "угроз" Зеленскому от депутата Фединой


фото: gordonua
Народные депутаты от партии "Слуга народа" заявили о сборе подписей по поводу высказываний народного депутата от "ЕС" Софии Фединой, где она якобы призывает к "уничтожению верховного главнокомандующего"

С трибуны Рады заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев, передает Еспресо.TV

"Это свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы к добровольцам и ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства? Может, это действительно право на свою позицию и ее высказывание, а возможно, это государственная измена. Считаем, что должны вместе с этим разобраться", - заявил Потураев.

По его словам, правоохранители должны определить, "созвучны ли призывы к убийству любому гражданину Украины"

"Вместе с правоохранительными органами всем обществом должны дать оценки таким призывам. Поэтому мы как фракция вчера начали сбор подписей, которым обращаемся в правоохранительные органы к решению, созвучны ли для нас призывы к убийству любому гражданину Украины, несмотря это президент или рядовой гражданин", - добавил нардеп.

Напомним, 26 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина опубликовала в Facebook видеообращение, где она вместе с волонтеркой Марусей Зверобой критикует манеру общения президента Зеленского с добровольцами в Золотом.

"Ты там чаще ездь, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет", - обратилась к Зеленскому Зверобой.

«Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - подхватывает ее слова нардеп от "ЕС" София Федина.

 

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