Почему не 40%: Гончарук объяснил расхождение планов правительства и макропрогнозов по росту экономики

29 октября, 2019, 15:22

Экономика Украины вырастет на 40%, если избавится коррупции и будет проводить реформы

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает РБК-Украина .

По его словам, рост ВВП на 40% является "целью, а не прогнозом". Его можно достичь при условии проведения огромного количества реформ.

"40% - это абсолютно реальная для Украины цель в перспективе следующих пяти лет... Это достижимая цель, а не прогноз. Прогноз - это то, что ожидается, если дела будут идти так же, как и сейчас. Цель - это то , чего хотим достичь при условии большого количества реформ и большой работы. Никаких 40% роста не будет, если Украина не будет реформироваться, избавляться от коррупции, если суды не будут честными, если не прекратится давление на бизнес", - сказал он.

Гончарук добавил, что для роста экономики необходимо "тяжело работать по всей стране".

"Мы как правительство продолжаем настаивать на том, что эти цели остаются абсолютно реалистичными, но для этого нужно тяжело работать по всей стране... Прогнозы постоянно корректируются", - заявил премьер-министр.