Пентагон заключил контракт на поставку около 500 суперсовременных самолетов F-35
29 октября, 2019, 19:15
Министерство обороны США заключило контракт с американской фирмой Lockheed Martin на производство и поставку 478 современных малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35
Об этом сообщает DW.
Общая сумма контракта составит 34 млрд долларов (более 30 млрд евро).
В рамках заключенного соглашения 291 самолет будет поставлен американским военным, 127 - получат международные партнеры программы F-35, еще 60 самолетов-истребителей предназначены иностранным военным заказчикам. Международными партнерами программы производства F-35 являются, в частности, такие государства как Великобритания, Италия, Австралия и Норвегия.
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