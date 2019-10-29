Отечественная фармкомпания отстаивает права на ТМ "Корвалол Corvalolum"

29 октября, 2019, 16:10

Судебный спор продолжается уже 15 лет

Правопреемником Киевского химико-фармацевтического завода имени Ломоносова в 1991 году стала компания "Фармак". Еще 60 лет назад на этом предприятии разработали и создали сердечно-сосудистый препарат Корвалол - аналог препарата Валокордин, который производился в Германии. Лекарства Корвалол пока изготавливают в трех формах - это традиционные капли, таблетки и капсулы.

"Мы уважаем нашу историю. И такие препараты как нафтизин, корвалол, валидол. Это наша история, это наша культура, это наша философия - это наша реликвия, которую мы уважаем и развиваем. В 2015 году была создана новая линия и разработан корвалол в мягких желатиновых капсулах. Очень удобно для людей принимать такой препарат", - рассказывает операционный директор компании "Фармак" Павел Павлик.

В руководстве компании утверждают, что "Фармак" - единственный производитель корвалола на постсоветском пространстве. Торговая марка этого лекарства защищена в 15 странах Европы и Средней Азии. Использование этого бренда другими производителями является нарушением цивилизованной конкуренции на рынке. Компания в судебном порядке защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum".

"И когда данное обозначение незаконно используется другим производителем, нашим конкурентом, то это расцениваем как недобросовестную конкуренцию. И конечно прилагаем все усилия для того, чтобы защитить нашу собственную торговую марку", - заявляет директор по правовому обеспечению компании Дмитрий Таранчук.

"Собственно название этого препарата создавалось как торговое название, выполняло и выполняет функции торговой марки. Основную функцию, а это отличие на рынке среди подобных идентичных однородных товаров", - считает заместитель директора НИИ интеллектуальной собственности НАПрН Александр Дорошенко.

На заводе работает 20 производственных линий и 5 новых лабораторий. Ежегодно компания проходит 15 международных инспекций и проверок. В портфеле компании более 250 продуктовых досье. Ежегодно на рынок выводится 20 новых препаратов.