Оккупанты 5 раз обстреляли позиции ООС в день разведения сил в Золотом
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела: дважды у Луганского - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский положительно оценивает начало разведения войск в Золотом-4.
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