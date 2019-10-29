Оккупанты 5 раз обстреляли позиции ООС в день разведения сил в Золотом

29 октября, 2019, 18:22

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Богдановки (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; у Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела: дважды у Луганского - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.